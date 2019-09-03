Более трехсот тысяч пассажиров воспользовались единым билетом в Крым

| Фото: www.mintrans.ru | Фото: www.mintrans.ru

Более 300 тыс. пассажиров воспользовались единым билетом при поездке в Крым с 1 июня по 31 августа, сообщает Министерство транспорта РФ.

В Крым путешествовало 160 тыс. 422 человека, из Крыма – 140 тыс. 846. Через международный аэропорт Анапы по единому билету перевезено 1 тыс. 713 человек.

До 30 сентября оформлено 355 тыс. 615 единых билетов.

Перевозки по единому билету осуществляются в семь городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, АНО "ЕТД" организует перевозки в пять городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи. Перевозки по единому билету завершатся 30 сентября 2019 года.