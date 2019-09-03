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Победители конкурса "УМНИК" получат по пятьсот тысяч рублей

Общество, 16:32 03 сентября 2019

Минобрнауки | Фото: Минобрнауки

Продолжается прием заявок на отборочный этап конкурса молодежных инновационных проектов "УМНИК". К участию приглашают студентов, аспирантов и молодых ученых, сообщает департамент научно-исследовательской деятельности Тюменского индустриального университета.

Главный приз конкурса — грант в размере 500 тыс. рублей. Программа "УМНИК" предполагает финансирование научно-технической идеи на протяжении двух лет.

Отбор проектов производится по шести направлениям: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии" и "Ресурсосберегающая энергетика".

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 4 октября подать заявку в специализированной системе и обязательно продублировать заявку по e-mail karmatskihas@tyuiu.ru.

Отборочные мероприятия пройдут 7 и 8 октября. Участнику необходимо презентовать свой проект экспертной комиссии. Финал конкурса состоится 6-7 ноября в тюменском технопарке. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте fasie.ru.

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# инновационные проекты , конкурсы , студенты , УМНИК

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