Запрет на движение транспорта введен на двух улицах Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На участках улиц Хохрякова и Семакова в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств с 4 сентября по 30 октября, сообщает администрация города.

Запрет введен в связи с ремонтом тепловых сетей на участке ул. Хохрякова от ул. Челюскинцев до ул. Семакова, а также по ул. Семакова от ул. Володарского до ул. Хохрякова.

На период производства работ по ул. Советской на участке от ул. Кирова до ул. Челюскинцев будет организовано двустороннее движение, также будет обеспечен подъезд к жилым домам, находящимся вблизи границ перекрытого участка.

Пути объезда: ул. Челюскинцев, ул. Володарского, ул. Республики, ул. Ленина.