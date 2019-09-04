О битве под Прохоровкой школьникам расскажут в городской библиотеке

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Час памяти "Боль и слава России" пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) 4 сентября, начало в 11 часов. Он будет посвящен битве под Прохоровкой в Великой Отечественной войне, сообщает городской департамент культуры.

Школьников познакомят с важнейшими этапами Курской битвы, расскажут о новой боевой технике и о главном танковом сражении на Прохоровском поле.

В 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) – литературно-краеведческий праздник "Лагуновский книгоград". В преддверии 95-летия со дня рождения замечательного писателя Константина Лагунова дети встретятся с любимыми героями – Ромкой, Фомкой и Артосом, совершат путешествие по лунной дорожке, узнают о необычных происшествиях, в которых побывали герои Константина Лагунова.

В 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) – танцевально-развлекательная программа "Давайте потанцуем": конкурсы, тематическая музыкальная подборка, танцы. Стоимость: 150 рублей.

В 17 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) – организационное собрание конкурса декоративно-прикладного творчества "Вдохновение". Присутствующих познакомят с положением конкурса. Комиссия выберет лучшие работы и назовет имена победителей конкурса на праздничной программе "Славим возраст золотой", приуроченной ко Дню пожилых людей.