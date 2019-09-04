Футболисты "Тюмени" завершили борьбу за Кубок России

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

"Тюмень" завершила выступление в ОЛИМП-Кубке России по футболу на стадии 1/32 финала, уступив красноярскому "Енисею" cо счетом 0:1 дома, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Игра не изобиловала голевыми моментами. Обе команды выставили на этот матч необычные для себя составы. У "Тюмени" начали игру на скамейке запасных лидеры коллектива Артур Газданов, Михаил Бирюков, Георгий Бурнаш. Давида Дзахова вовсе не оказалось в заявке. Зато наконец-то дебютировал Шабат Логуа. Лучший футболист Абхазии прошлого года появился на месте левого защитника и запомнился скоростными прорывами по своему флангу. Мог он и забить, но на 28-й минуте из выгодного положения отправил мяч мимо ворот.

После перерыва соперники подарили болельщикам множество эмоций. И один гол. Удачу гостям принес штрафной удар на 82-й минуте, после которого Александр Ломакин "размочил" до того не пропускавшего в нынешнем розыгрыше Кубка страны вратаря "Тюмени" Вячеслава Граба.

На 90-й минуте на поле вспыхнула массовая потасовка. Удалять арбитр из Омска Александр Сединкин никого не стал, ограничившись двумя "горчичниками".

1:0 – победа "Енисея". Своего соперника в 1/16 финала красноярцы узнают 4 сентября.