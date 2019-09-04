В Ишиме вручили жилищные сертификаты вдовам фронтовиков
Три вдовы ветеранов Великой Отечественной войны улучшат свои жилищные условия. Сертификаты на приобретение жилья вручил глава муниципалитета Федор Шишкин. Новоселья отпразднуют Любовь Коровина, Нина Гордеева и Фаузия Гайнулина, сообщает администрация города.
Любовь Коровина рассказала, что они с супругом родили троих детей. Сейчас у нее двенадцать внуков и правнуков, каждый из которых балует ее вниманием и заботой. В ноябре счастливая обладательница сертификата отпразднует 90-летие. К этому времени она надеется приобрести квартиру и пригласить всех родных на юбилей и новоселье.
Кроме того, глава Ишима вручил ключи в новостройке по ул. М. Садовая, 101 участникам боевых действий на территории других государств Евгению Ферапонтову и Олегу Бушманову. Обладательницей ключей стала и Татьяна Шаркевич по программе обеспечения жильем лиц, включенных в список жертв политических репрессий.