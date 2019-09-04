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В Ишиме вручили жилищные сертификаты вдовам фронтовиков

Общество, 12:09 04 сентября 2019

ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Три вдовы ветеранов Великой Отечественной войны улучшат свои жилищные условия. Сертификаты на приобретение жилья вручил глава муниципалитета Федор Шишкин. Новоселья отпразднуют Любовь Коровина, Нина Гордеева и Фаузия Гайнулина, сообщает администрация города.

Любовь Коровина рассказала, что они с супругом родили троих детей. Сейчас у нее двенадцать внуков и правнуков, каждый из которых балует ее вниманием и заботой. В ноябре счастливая обладательница сертификата отпразднует 90-летие. К этому времени она надеется приобрести квартиру и пригласить всех родных на юбилей и новоселье.

Кроме того, глава Ишима вручил ключи в новостройке по ул. М. Садовая, 101 участникам боевых действий на территории других государств Евгению Ферапонтову и Олегу Бушманову. Обладательницей ключей стала и Татьяна Шаркевич по программе обеспечения жильем лиц, включенных в список жертв политических репрессий.

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# вдовы фронтовиков , жилье , сертификаты

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