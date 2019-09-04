Тюменских активистов приглашают на Всероссийский форум добровольцев-наставников

| Фото: добровольцыроссии.рф | Фото: добровольцыроссии.рф

Серебряных добровольцев Тюменской области приглашают на четвертый Всероссийский форум добровольцев-наставников, который пройдет в Москве с 1 по 4 октября. Его участниками станут около 400 человек из разных регионов страны. Среди них – волонтеры, активисты общественных и добровольческих объединений, а также представители органов власти, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Чтобы стать участником форума, необходимо до 20 сентября подать заявку на сайте мероприятия. Форум станет ключевым событием в сфере развития добровольчества среди граждан старшего возраста. Программа мероприятия будет построена на тематических блоках: "Опыт", "Энергия" и "Тепло".

Участники посетят мастер-классы по медиасопровождению проектов, ораторскому мастерству, социальному волонтерству и правовым основам добровольческой деятельности. Во время встреч с экспертами и круглых столов участники мероприятия не только получат тематические навыки и компетенции, но и разработают траекторию развития системы наставничества в России.

На площадке форума состоится очная защита проектов участников Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Лауреатов конкурса объявят на торжественной церемонии закрытия форума. Победители получат средства на реализацию проектов в размере от 50 до 250 тыс. рублей.