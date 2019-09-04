Тюменка Анастасия Малахова стала лучшей участницей международного форума в Болгарии

| фото Медиаполиса | фото Медиаполиса

Тюменка Анастасия Малахова стала лучшей участницей из России на Международном форуме-фестивале "Мы за мир во всем мире", который проходил в конце августа в городе Китен (Болгария). Лучшим участником-соотечественником была признана Анна Васильева из Австрии.

Форум-фестиваль "Мы за мир во всем мире" проходил в одиннадцатый раз, в 2019 году он объединил 205 человек из 21 страны и 23 регионов России. В состав делегации Тюменской области вошли 11 человек.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" Анастасия Малахова, на мероприятие в качестве участника она поехала впервые, ранее она была волонтером форума-фестиваля.

"На форуме было много разных активностей, где я себя проявила. Также я организовала кинопоказ короткометражных фильмов. Это были картины как известных режиссеров, так и ребят, которые участвовали в проектах Медиаполиса. Мне было важно показать, что в регионах тоже можно работать в киноиндустрии, что мы тоже можем делать хороший контент и для этого нужно просто действовать. Результат был хороший, участники удивились, что молодые кинематографисты могут делать такие качественные продукты", - рассказала Анастасия Малахова.

Программа форума-фестиваля включала в себя мастер-классы и события, направленные на развитие компетенций, знакомство с готовыми решениями, дискуссии, экспертные интервью, мозговые штурмы, стратегические сессии, деловые игры, истории успеха и экспертные оценки, формирующие мировоззрение и запускающие процессы развития на проектном и системном уровне. Образовательная программа содержала в себе курсы "Проектные техники", "Личностные компетенции", "Управления сообществами".

"Я выбрала профиль по управлению командой, поскольку это важная часть работы в проектах и полезно понимать, на какой стадии находится твоя команда, что с ней делать, как управлять этим процессом и как сделать так, чтобы всем было комфортно работать в коллективе. Полученный опыт планирую применять в Тюмени. Это, в первую очередь, инструменты, позволяющие повысить эффективность команды, привнести систему в работу команды. Это были не просто знания, а практические навыки", - добавила Анастасия Малахова.

Она также отметила, что намерена стать участников форума-фестиваля и в 2020 году. В Тюмени девушка работает в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис", являясь его исполнительным директором. Компания помогает делать проекты, которые позволяют на практике отрабатывать навыки в сфере медиа и кино, формировать портфолио.

Любовь Голышева