Первый тюменский фестиваль танца развернется в музее "Усадьба Колокольниковых"

| Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте

Бесплатные мастер-классы и выступления от десяти танцевальных студий ждут гостей первого городского фестиваля танца “Веранда”, который пройдет во дворе музея “Усадьба Колокольниковых” (ул. Республики, 18) 7 сентября с 14 до 22 часов, сообщают организаторы.

Фестиваль откроют концертом с номерами ведущих танцоров областной столицы. Организаторы запланировали активности на четырех площадках: главная сцена, малая сцена, лаундж-зона и фотозона.

Помимо мастер-классов гости смогут посетить психологический тренинг, научиться делать сценические прически, посмотреть выступления детских танцевальных коллективов, принять участие в розыгрыше абонементов в танцевальные студии, а также найти партнера для совместных занятий танцами.

Как отмечают организаторы, инициатива объединить местных танцоров разных стилей и направлений родилась полгода назад, когда автор проекта Дарья Маянцева заметила интерес тюменцев к социальным танцам.

“Все больше людей приходят на занятия, бесплатные мастер-классы, танцевальные вечера. Эта тенденция видна не только в танго, но и в сальсе, кизомбе, бачате и других видах танца”, — сказала организатор и по совместительству преподаватель аргентинского танго.