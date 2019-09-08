Выборы 191 депутата проходят в Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области выберут 191 депутата разных уровней из 506 кандидатов.

По данным облизбиркома, выдвинуто 502 кандидата в депутаты представительных органов муниципальных образований и 4 - в Тюменскую областную думу.

Основные выборы проходят в Ялуторовске, где избирается городская дума. Здесь достаточно острая конкуренция – по три-четыре кандидата на каждый из 20 мандатов.

В Каскаринском и в Винзилинском муниципальных образованиях в связи с укрупнением муниципалитетов проходят выборы в думы первого созыва, будет избрано по 15 депутатов.

В Тюмени жители Калининского избирательного округа №19 выбирают своего депутата Тюменской областной думы. Особенностью нынешней кампании в Тюмени является применение комплексов обработки избирательных бюллетеней – КОИБов. Электронные урны установили на 45 из 66 избирательных участках в Калининском избирательном округе областного центра. На всех остальных избирательных участках для контроля объективности выборов, снижения влияние на ход и итоги голосования человеческого фактора, будут применяться так называемый машиночитаемый QR-код.

Всего в Тюменской области в 2019 году состоится 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

Избирательные участки Тюменской области открылись в 8 часов, а закроются в 20 часов местного времени.