В тюменском детском саду провели учебную эвакуацию

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

На оценку хорошо прошли пожарно-тактические учения в тюменском детском саду № 90, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений пожар начался на втором этаже здания. До прибытия пожарных подразделений администрация детского сада провела эвакуацию детей и персонала и организовала встречу экстренных служб.

Начальник отделения организации службы, подготовки и пожаротушения Евгений Мирошкин отметил, что грубых ошибок личным составом караула и руководством объекта не допущено. За учения была выставлена оценка хорошо.

По окончании занятия сотрудники МЧС рассказали детям про оборудование, свою работу и показали пожарный автомобиль.