Уватские полицейские задержали омича с "синтетикой"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

30-летнего омича за рулем Kia остановили сотрудники полиции Уватского района на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. При нем оказалась "синтетика" весом один грамм, сообщает региональное управление МВД России.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли из дверцы автомобиля сверток с подозрительным веществом и пластиковую бутылку с экстрактом каннабиоида. Молодой человек заявил, что данный сверток перевозил по просьбе друзей, не подозревая о его содержимом.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой около одного грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 "Незаконные хранение и перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.