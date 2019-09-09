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Итоги конкурса "Зеленые дворы – зеленый город" назовут в администрации Тюмени

Общество, 08:07 09 сентября 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Итоги экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город" подведут в малом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) 9 сентября в 14 часов, сообщает управление по экологии департамента городского хозяйства.

На победу в конкурсе претендуют семь управляющих организаций.

Основными критериями конкурса были: количество новых насаждений, качество посадочного материала, их содержание (прополка, полив). Дополнительные баллы участники получали за оригинальность композиций и многообразие видового состава. Чтобы выявить победителей, летом специалисты управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени провели обследование дворов, в которых были высажены деревья и кустарники.

Победители конкурса получат садовую технику, которая будет полезна озеленителям дворов.

Конкурс "Зеленые дворы – зеленый город" проводится департаментом городского хозяйства с 2016 года. За период проведения конкурса тюменцы высадили 374 дерева и 2 тыс. 270 кустарников.

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# конкурс , озеленение , экология

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