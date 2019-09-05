Александр Моор: глубокая переработка и выход на внешние рынки должны стать приоритетами для тюменского АПК

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Будущее - за сельхозпредприятиями, которые не только научились выращивать продукцию, но и развивают глубокую переработку. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после запуска нового производства агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе.

Глава региона считает это требованием современной жизни и фактором, обеспечивающим победу в конкурентной борьбе.

"Компания "КРиММ" сама по себе инновационная, всегда ищет новые направления и технологии. Завод по переработке картофеля - хороший пример того, что можно инвестировать, что при творческом, современном и грамотном подходе к делу можно создавать востребованный продукт и решать задачу получения прибыли. Не нужно бояться "подсматривать" технологии за рубежом и в соседних регионах и пытаться их адаптировать у себя", - подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность в том, что остальные сельскохозяйственные предприятия Тюменской области, увидев позитивный опыт "КРиММ", сами приступят к реализации проектов по переработке продукции. Правительство региона со своей стороны поддержит такие идеи, потому что за ними - будущее, в том числе реализация национальных проектов.

Помимо глубокой переработки, компаниям нужно ориентироваться на экспорт, так как тюменцам есть, что предложить другим странам, сообщил Александр Моор.

"Объем экспорта сельхозпродукции в Тюменской области, если сравнивать с другими сельхозрегионами, в абсолютном выражении не очень большой, и задача на ближайшие пять лет - увеличить его в два раза, с 15 миллионов долларов до 30 миллионов. Это непросто, учитывая нашу логистику и расположение ближайших портов", - отметил губернатор. Если постановлением правительства РФ региональные товаропроизводители получат возможность компенсировать затраты на транспортировку - это даст толчок и стимул предприятиям выходить на новые международные рынки сбыта, считает Александр Моор.

Дарья Казакова