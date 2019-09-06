Более двух тысяч сотрудников тюменских предприятий стали участниками "Академии здоровья"

| Фото: Центр медицинской профилактики ГАУЗ ТО «МКДЦ» | Фото: Центр медицинской профилактики ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Более 2 тыс. работников тюменских предприятий стали в 2019 году участниками масштабного профилактического проекта "Академия здоровья", сообщает региональный департамент здравоохранения.

Забота о здоровье сотрудников становится частью корпоративной культуры, с начала 2019 года к проекту присоединились восемь предприятий, среди них НОВАТЭК НТЦ, хлебокомбинат "Абсолют", Тюменский аккумуляторный завод.

Центр медицинской профилактики МКДЦ организовал 59 профилактических мероприятий. Прошли интерактивные сессии "Здоровое утро", комплексные осмотры специалистами Центров здоровья и Медицинского города, лекции ведущих экспертов отрасли здравоохранения региона и офисные соревнования.

Как отметила заведующая Центром медицинской профилактики Юлия Стрельникова, работодатели должны стимулировать работников для прохождения регулярных профосмотров и диспансеризации, внедрять программы по здоровьесбережению.

"Многие люди длительное время не обращаются к врачам, игнорируя у себя симптомы заболеваний. Это очень опасная позиция, поскольку есть состояния, которые просто нельзя пропускать. Некоторые симптомы сигнализируют о серьезных сбоях в работе организма, чреватых тяжелыми осложнениями", - сказала Юлия Стрельникова.

Напомним, "Академия здоровья" действует в Тюменской области с 2015 года, вступить в нее может любое предприятие. Информация о реализации проекта размещается на портале "Тюменская область – Территория здоровья".