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Сотрудники ГИБДД проведут в школах уроки безопасности

Общество, 12:51 08 сентября 2019

пресс-служба УМВД России по г.Тюмени | Фото: пресс-служба УМВД России по г.Тюмени

Уроки дорожной безопасности в школах проводят сотрудники ГИБДД в Тюменской области. Инспекторы обучают детей и их родителей, как правильно выбрать безопасный маршрут.

Проводя уроки в школьных классах, сотрудники ГИБДД вместе с детьми разрабатывают безопасные маршруты и рисуют их на специальных плакатах, которые потом размещаются в классных комнатах.

Кроме того, детям вручаются индивидуальные схемы, которые они могут заполнить вместе с родителями и вложить в дневники, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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