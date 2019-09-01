Два тюменских спектакля отобрали на фестиваль "Театральная революция"

| Фото: "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Два спектакля "Я - корова" и "Demon_pattern" представят тюменские актеры на Всемирном фестивале молодежных театров "Театральная революция", который пройдет в Тюмени с 1 по 5 ноября.

Спектакли для Всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция" выбирали на фестивале тюменских театров, который прошел в МТЦ "Космос" с 6 по 8 сентября. Он стал отборочным туром для городских коллективов.

Как рассказала пресс-секретарь молодежного театрального центра "Космос" Марина Нефедова, спектакли "Я - корова" от театра CrosswayСompanyArts и "Demon_pattern" от театра танцевальных форм "Контраст" выбрала экспертная комиссия. Набор на "Театральную революцию" продолжается — на нее заявились девять иностранных и пять местных коллективов. Это еще не окончательные числа.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" проходит в Тюмени с 2007 года. В 2019 году он впервые станет всемирным.

Инна Пахомова