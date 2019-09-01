Музей семьи императора Николая II в Тобольске стал лауреатом премии "Александр Невский"

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник во ВКонтакте

Музей семьи императора Николая II стал лауреатом второй премии конкурса музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии "Александр Невский", сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге 12 сентября. Лауреатов, занявших первые три места в каждом из конкурсов, наградят скульптурным изображением святого благоверного князя Александра Невского.

Музей семьи императора Николая II открыли в год 100-летия гибели царственных страстотерпцев в историческом здании Дома губернатора, где Романовы пробыли в ссылке с августа 1917 по апрель 1918 года. Создание уникального для региона проекта стало возможным благодаря совместной работе правительства Тюменской области, фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Москва) и Тюменского музейно-просветительского объединения.

В здании воссоздали 13 залов с использованием мемориальных элементов и деталей, сохранившихся со времени пребывания августейших узников. Смонтированы постоянные выставочные комплексы. Музей представляет вниманию гостей более 900 артефактов, среди которых мемориальные вещи, связанные с семьей последнего российского императора.

За полтора года работы музей семьи императора Николая II стал одним из самых востребованных объектов городских и межрегиональных паломнических и культурно-познавательных туров и вошел в федеральную программу "Императорский маршрут". Среди его гостей – потомки Императорского дома и царского окружения, ученые, представители духовенства, известные актеры, писатели, политики и журналисты. Для посетителей также проходят музыкальные и театральные вечера, просветительские и культурно-массовые мероприятия, открываются новые сменно-выставочные проекты.

Отметим, география конкурса охватила более 30 российских регионов. В 2019 году на победу в литературном и музейном конкурсе претендовали 224 книги и 55 музейных проектов.