В больницу села Казанское пришли молодые специалисты

| Фото: Областной больницы № 14 | Фото: Областной больницы № 14

Семь выпускников Ишимского медицинского колледжа решили начать свою трудовую деятельность в Областной больнице № 14 с. Казанское, сообщает пресс-служба учреждения.

Три фельдшера - Кристина Морева, Юлия Шефер и Михаил Гилев приступили к работе в отделении скорой медицинской помощи, еще два специалиста - Надежда Овсянникова и Светлана Суханова трудятся в кабинете неотложной помощи при поликлиническом отделении. Два фельдшера - Анастасия Иванова и Кристина Островская - назначены заведующими ФАПов.

"В нашем учреждении развита система наставничества. Молодым специалистам адаптироваться в коллективе и приобрести практические навыки уже помогают опытные коллеги. Надеемся на долгую и плодотворную совместную работу и на то, что молодежи будет комфортно работать у нас", - отметила главврач больницы Ольга Юрова.

Выбирают село и выпускники Тюменского государственного медицинского университета. Со 2 сентября к работе в поликлиническом отделении Областной больницы № 14 приступила врач-терапевт Жулдуз Абенова, окончившая лечебный факультет в 2019 году.

"Работать интересно, на практике много нового узнаешь и многому учишься. Мне кажется, что хороший врач должен не только хорошо лечить, но и уметь найти к каждому пациенту подход, внимательно выслушать человека", - считает Жулдуз Абенова.

В коллективе тепло приняли новичков. Врачи от всей души пожелали им успехов в выбранной профессии и выразили надежду, что молодые специалисты вырастут в профессионалов с большой буквы в очень трудном и ответственном разделе медицины – ее первичном звене.