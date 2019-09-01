Единый call-центр открыли в ишимской поликлинике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый call-центр появился в поликлинике № 1 в Ишиме, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Для удобства горожан и прикрепленных районов открыт единый телефонный номер: 8 (34551) 6-66-66. Многоканальная система с запоминающимся номером способна принимать сразу пять вызовов одномоментно. Это значительно повышает шанс услышать на другом конце провода голос оператора вместо коротких гудков.

Идея организовать call-центр пришла главному врачу медучреждения Вячеславу Афанасьеву после изучения общественного мнения. Самой большой проблемой посетители поликлиники назвали "невозможность дозвониться до регистратуры". На тот момент специалистам регистратуры приходилось совмещать сразу два дела: общаться с пациентами лично и принимать телефонные звонки. С открытием call-центра функции разграничили. В часы пик — с 8 до 10 часов утра — на телефонной линии работают пятеро специалистов. Остальные общаются с пациентами вживую.

Единый центр находится в консультативно-диагностическом отделении поликлиники № 1, на ул. Республики, 78. Операторы ответят на все вопросы, касающиеся деятельности данного медучреждения, включая и терапевтическое отделение (ул. Рокоссовского, 24). Оба подразделения относятся к поликлинике № 1 и входят в ее структуру.

По статистике, за сутки только в одно подразделение поступает более шестисот звонков. Надо отметить, что на начальном этапе также будут действовать и старые номера телефонов поликлиники № 1.