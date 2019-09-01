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Тюменцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Общество, 14:26 11 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию смогут жители Тюмени на областном празднике трезвости, который развернется на Цветном бульваре 14 сентября с 12 до 17 часов.

Любой желающий сможет бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. "Мобильная лаборатория будет работать на Цветном бульваре с 12 часов 30 минут до 16 часов. На определение результата уходит всего пять минут. Все анонимно и бесплатно", — рассказала пресс-секретарь Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

Отметим, эффективность теста очень высокая — выше 99%.

Восьмой областной праздник трезвости начался в Тюмени и городах региона 9 сентября. Его продолжительность составляет семь дней. Пятичасовой концерт на Цветном бульваре, который пройдет 14 сентября, станет кульминацией праздника.

Инна Пахомова

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# Вич-инфекция , день трезвости , здоровье , тестирование

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