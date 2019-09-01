Евгений Воробьев избран председателем Координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Выборы председателя Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области и реализация государственной национальной политики в регионе стали ключевыми вопросами, которые рассмотрели руководители этнокультурных объеденений во время очередного заседания 11 сентября.

Открыл встречу заместитель председателя Координационного совета, председатель национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин. Председатель центра ингушской культуры "Магас" Макшарип Марзаганов, атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев, председатель региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев, председатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова выступили с предложением избрать на должность председателя Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгения Воробьева.

Как подчеркнули выступающие, за годы работы на должности руководителя регионального комитета по делам национальностей Воробьев зарекомендовал себя профессионалом, знает особенности национальных автономий, с каждым руководителем нашел общий язык.

В итоге члены Координационного совета единогласно избрали председателем Евгения Воробьева сроком на три года.

"Я искренне благодарю всех руководителей автономий за доверие. Сохранить и приумножить дружеские отношения между народами, живущими в регионе, наша цель. Национальные автономии Тюменской области уникальны, их заслуги и опыт востребованы не только на российском, но и на мировом уровне. Так, киргизская диаспора признана одной из лучших в мире. Таких примеров много. Каждый этнос уникален и должен гордиться корнями, предками, но все мы – граждане России, нас объединяет наша страна", - заявил Евгений Воробьев.

На протяжении веков более 150 народов живут в многонациональной Тюменской области в атмосфере дружбы, мира и согласия. Региональное правительство традиционно активно поддерживает конструктивную деятельность национально-культурных автономий по сохранению и развитию традиций народов, напомнил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Тема межнациональных отношений, национальной политики всегда была в приоритете у властей региона. В Тюменской области в одной из первых в стране был создан комитет по делам национальностей. В числе первых мы сформировали региональную программу в сфере национальностей. Гармонизация межнациональных отношений важная тема, когда мы живем в мире, согласии и дружбе, все получается лучше. Впереди у нас много добрых дел и задач", - уверен он.

Координационный совет - общественная структура, которая объединяет представителей национальных объединений и автономий. В его состав входят руководители 35 национальных общественных объединений и национально-культурных автономий.

Екатерина Исаева