Юные гимнасты тренируются в "Олимпии"

54 ученика детско-юношеской спортивной школы № 1 направления "Спортивная гимнастика" приступили к тренировкам в обновленном спортивном комплексе "Олимпия", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В составе тренерской бригады, которая работает с юными гимнастами, старший преподаватель Института физической культуры Валентина Трубина , выпускница института, мастер спорта России Елена Овчарова.

Совсем скоро здесь появятся и другие секции для детей.

Напомним, что в самом первом турнире, который пройдет в "Олимпии", примут участие выпускники ТюмГУ. Серия матчей по мини-футболу на приз ректора будет посвящена дню рождения университета.

Предварительную заявку можно подать в спортивный клуб Института физической культуры по телефону 8(3452) 59-74-00, доб. 18116, e-mail: sportclubtgy@mail.ru