Около тридцати единиц техники покажут на выставке "Служим Отечеству" в Тюмени

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (архив) | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (архив)

Около 30 единиц техники впервые одновременно представят на региональной профессиональной выставке в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству", которая развернется на территории, прилегающей к набережной Туры, 13 сентября с 10 до 20 часов, сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникация и молодежной политике.

Специализированную технику, экипировку, снаряжения спецсредства и вооружение разместят в центре Тюмени на два дня. Любой желающий сможет примерить на себя военную профессию.

В 2019 году впервые одновременно собраны около 30 единиц техники, среди которых беспилотный летательный аппарат "Валдай", мобильный комплекс "Окапи", автомобиль высокой проходимости болотоход "Петрович". На акватории реки Тура можно увидеть катер БЛ-820, судно на воздушной подушке "Хивус".

Как сообщают организаторы, выставка пройдет при содействии войск Министерства обороны РФ Тюменского гарнизона, регионального управления МЧС России, УМВД России по Тюменской области, РУ ФСБ РФ по Тюменской области, УФСИН по Тюменской области и представителей ведомственных образовательных учреждений из других регионов России.

Для гостей и жителей города приготовили показательные выступления: ликвидацию последствий ДТП, деблокирование пострадавшего и эвакуацию его в автомобиль скорой медицинской помощи. Здесь покажут, как спасают утопающих и борются с огнем на акватории реки. Будут интересны показы по рукопашному бою и демонстрационные выступления альпинистов.

На выставке будут работать и консультационные пункты кадровых служб и приемных комиссий ведущих военных и ведомственных вузов страны.