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WADA изучает влияние препаратов от астмы на результаты спортсменов

Спорт, 17:02 13 сентября 2019

https://www.wada-ama.org/ | Фото: https://www.wada-ama.org/

Изучить влияние препаратов от астмы на спортивные результаты намерено Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Для этого организация заказала Ульмскому университету в Германии провести исследование и выделила на это более 300 тыс. евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sportschau.de.

В исследованиях участвуют 24 спортсмена-волонтера. Они проводят тренировки на высоком уровне, в том числе принимая лекарства от астмы. Ученые из Ульмского университета совместно с коллегами из Кельна и Берлина следят за их результатами, а также изучают результаты функциональных тестов легких, анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани. Источник отмечает, в непубличных разговорах волонтеры утверждают, что препараты действительно помогают улучшить результаты.

Напомним, в марте 2017 года WADA отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В антидопинговом законодательстве существует лишь частичный запрет на использование сальбутамола. В злоупотреблении лекарствами от астмы часто обвинялись лыжники и биатлонисты из сборной Норвегии - перед Олимпийскими играми 2018 года сообщалось, что норвежцы взяли с собой на соревнования более 6 тыс. доз препаратов от астмы.

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# WADA , допинг

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