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Юные тюменцы играют в КВН на Международном детском фестивале

Общество, 15:00 13 сентября 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Команда КВН "Тюменское время" принимает участие в девятом Международном фестивале детских команд КВН, который проходит в Анапе с 9 по 16 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Новым, совсем юным составом детской сборной руководит педагог центра Лариса Антропова. Ребята с успехом прошли первый тур игр фестиваля. В нем приняли участие 97 команд, по его итогам жюри пригласило во второй всего 57 коллективов, в том числе "Тюменское время".

Теперь юным участникам клуба веселых и находчивых предстоит трудиться, дорабатывать сценарий и репетировать, чтобы завоевать свое место в гала-концерте.

Следить за успехами тюменцев вы можете в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

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# дети , фестиваль , школьники

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