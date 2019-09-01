Юные тюменцы играют в КВН на Международном детском фестивале

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Команда КВН "Тюменское время" принимает участие в девятом Международном фестивале детских команд КВН, который проходит в Анапе с 9 по 16 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Новым, совсем юным составом детской сборной руководит педагог центра Лариса Антропова. Ребята с успехом прошли первый тур игр фестиваля. В нем приняли участие 97 команд, по его итогам жюри пригласило во второй всего 57 коллективов, в том числе "Тюменское время".

Теперь юным участникам клуба веселых и находчивых предстоит трудиться, дорабатывать сценарий и репетировать, чтобы завоевать свое место в гала-концерте.

Следить за успехами тюменцев вы можете в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".