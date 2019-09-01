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Актеры готовят стилизованную читку к форуму "На 55 с плюсом!"

Общество, 13:12 14 сентября 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Стилизованную читку художественного текста вместе с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, готовят пожилые актеры к областному форуму "На 55 с плюсом!", который пройдет в Тюмени 1 октября, сообщает региональный департамент социального развития.

Пожилые любители сцены продолжают изучать секреты театрального искусства. На занятиях по актерскому мастерству студии "Арт Шеринг 55+" под руководством опытных наставников театральной инклюзивной мастерской "Здесь Я" участники осваивали технику речи, тренировали звукопроизношение, разучивали песни и художественные тексты.

Перед маломобильными пожилыми людьми участники продемонстрировали приобретенные навыки, представив литературно-музыкальную композицию "Сказ северного народа". Актеры играли на редком музыкальном инструменте – варгане, исполняли песни северных народов, показывали па аутентичных танцев.

"Когда классическая драматургия перекликается с инклюзивным направлением, получается необычный театральный продукт, где стираются привычные границы между сценой и зрительным залом. Все зрители вовлекаются в магическое сценическое действо. Это увлекательно и крайне необычно!", — поделилась участница проекта, тюменская поэтесса Светлана Ерофеева.

В будущем пожилые актеры освоят навыки изготовления костюмов, декораций и необычных шумовых инструментов.

Итог своих стараний участники проекта представят на театральной площадке 1 октября в рамках областного форума "На 55 с плюсом!".

Отметим, проект театральная мастерская "Арт Шеринг 55+" стал победителем всероссийского конкурса "Активное поколение" в Тюменской и Курганской областях, проводимого при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Партнерами проекта выступают молодежный театральный центр "Космос" и театральная инклюзивная лаборатория "Здесь Я" под руководством Александрины Шаклеевой.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

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# пенсионеры , пожилые люди , театры , читки

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