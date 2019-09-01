Большинству туристов бороться со сменой часовых поясов помогает сон

| Фото: edu.uamed.info | Фото: edu.uamed.info

Сон помогает большинству туристов справиться с неприятными симптомами смены часовых поясов, сообщает РИА Новости.

Такой выбор сделали 63% респондентов в ходе опроса. Некоторые заставляют себя ложиться спать и вставать по местному времени. Другие готовятся к перелету заранее, и еще дома меняют режим дня.

16% опрошенных перестроиться на новое время помогает спорт - прогулки и несложные занятия на свежем воздухе, например, йога.

Еще 15% пьют алкоголь, чтобы расслабиться и наладить график сна, а шесть процентов пользователей сказали, что лучше всего бороться со сменой часовых поясов помогают лекарства.

Опытные путешественники также советуют лететь с длительными пересадками. Таким образом, можно увидеть новые места и легче адаптироваться к новому времени.