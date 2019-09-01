Детей-героев наградят ко Дню народного единства

| Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ (архив) | Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ (архив)

Чествовать детей и подростков в возрасте до 16 лет, совершивших героические и мужественные поступки, будут в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" 4 ноября, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.

Премия действует с 2014 года. За это время награды получили 546 юных героев из всех регионов России, в том числе из Тюменской области.

Церемонию награждения приурочат ко Дню народного единства. Она дает возможность рассказать о самоотверженных ребятах, выразить им признание и благодарность за спасение жизни при пожаре и на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, катастрофах и техногенных авариях. Детей и подростков отметят и за розыск опасных преступников, пресечение нарушения государственной границы и другие подвиги.

Детям-героям вручают награды общественных организаций, памятные подарки Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов страны. Их наградят Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои РФ и Герои Труда РФ.

Напомним, в 2018 году десятиклассник, ученик Новотьяловской школы Ялуторовского района Вадим Асадуллин получил награду за спасение на воде. Рискуя собственной жизнью, он спас девочку, которая едва не утонула в реке Тобол.