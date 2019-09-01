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Школьники Тюменского района стали лучшими в городках на спартакиаде учащихся

Спорт, 15:10 16 сентября 2019

https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Первое место заняли школьники Тюменского района в соревнованиях по городошному спорту XXIII спартакиады учащихся Тюменской области, которые прошли в Аромашевском районе с 13 по 15 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

Район представляли ребята из Винзилинской школы. Второе место завоевала команда из Заводоуковска, третье – городошники из Тюмени. В пятерку вошли также школьники из Ялуторовска и Тобольска.

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# городошный спорт , спартакиада школьников , Тюменский район

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