Школьники Тюменского района стали лучшими в городках на спартакиаде учащихся

| Фото: https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Первое место заняли школьники Тюменского района в соревнованиях по городошному спорту XXIII спартакиады учащихся Тюменской области, которые прошли в Аромашевском районе с 13 по 15 сентября, сообщает администрация муниципалитета.

Район представляли ребята из Винзилинской школы. Второе место завоевала команда из Заводоуковска, третье – городошники из Тюмени. В пятерку вошли также школьники из Ялуторовска и Тобольска.