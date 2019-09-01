Более тысячи человек приняли участие в историческом кроссе в Тобольске

| Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер» | Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер»

1 тыс. 500 человек приняли участие в историческом кроссе в Тобольске, который стал финальной точкой тюменской серии забегов "Стальной характер", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Трасса проходила по территории Посада сибирских старожилов. Это деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью и ветряной мельницей, который воссоздает атмосферу Тобольска XVIII века эпохи Петра I. Напомним, здесь проходили съемки фильма "Тобол".

| Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер» | Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер»

Поклонники здорового образа жизни со всей страны съехались сюда, чтобы проверить себя и полюбоваться живописными видами. География участников, как и в других забегах тюменской серии, получилась широкой. Большая часть приходится на жителей Тюменской области, но были и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Череповца, Ярославля и Петропавловска (Казахстан).

Любой смог выбрать подходящую для себя дистанцию – три или пять километров.

| Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер» | Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер»

Каждый участник на финише получил памятную медаль, которая стала завершающей в "пазле" тюменской серии. А для некоторых пересечение финишной черты запомнилось другими украшениями – участник из Тюмени Андрей, пробежавший кросс вместе со своей девушкой Анной, сделал ей предложение.

| Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер» | Фото: пресс-служба проекта «Стальной характер»

Напомним, в рамках тюменской серии забегов "Стальной характер" состоялось четыре мероприятия. Открывал ее экстримзабег в Тобольске. Затем прошел полумарафон в Тюмени. Следующим этапом стали состязания экстремалов в Тюмени. А завершил серию осенний кросс в Тобольске 14 сентября. Участники всех четырех забегов получили медали и смогли по итогу собрать оригинальную коллекцию наград с изображением тюменских достопримечательностей.