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В Тобольске стартует отопительный сезон

Общество, 16:27 18 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон стартует в Тобольске 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация муниципалитета.

Для нормализации теплоснабжения отведен период с 19 по 21 сентября. За этот время Тобольскому филиалу АО "СУЭНКО" и организациям, в чьем ведении находятся котельные и автономные теплосети необходимо обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения Тобольска. Потребители тепловой энергии, а также организации, обслуживающие внутридомовые системы, должны произвести наладку и регулировку и обеспечить приемку теплоносителя.

Предприятиям различных форм собственности поручено обеспечить готовность объектов к приемке тепловой энергии.

Тоболякам напоминают, что если в указанные сроки в доме не появится тепло, то следует обратиться в управляющую компанию, а также в комитет ЖКХ города по телефону: 8 (3456) 24-39-52.

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# отопительный сезон , отопление

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