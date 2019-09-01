В Тобольске стартует отопительный сезон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон стартует в Тобольске 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация муниципалитета.

Для нормализации теплоснабжения отведен период с 19 по 21 сентября. За этот время Тобольскому филиалу АО "СУЭНКО" и организациям, в чьем ведении находятся котельные и автономные теплосети необходимо обеспечить расчетные температурный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения Тобольска. Потребители тепловой энергии, а также организации, обслуживающие внутридомовые системы, должны произвести наладку и регулировку и обеспечить приемку теплоносителя.

Предприятиям различных форм собственности поручено обеспечить готовность объектов к приемке тепловой энергии.

Тоболякам напоминают, что если в указанные сроки в доме не появится тепло, то следует обратиться в управляющую компанию, а также в комитет ЖКХ города по телефону: 8 (3456) 24-39-52.