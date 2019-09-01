Центр исследования керна и пластиковых флюидов планируется создать в России

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Центр исследования керна и пластиковых флюидов планируется создать на базе государственного кернохранилища. Об этом сообщил директор АУ "НАЦ РН им. В.И. Шпильмана" Александр Шпильман на круглом столе "Технологическое развитие как механизм решения отраслевых задач на примере освоения баженовской свиты", который состоялся в рамках Х Тюменского нефтегазового форума.

"Когда встал вопрос о создании оборудования для бажена, то потребовался совершенно другой тип оборудования. Связанно это, во-первых, со сверхнизкой пористостью, низкой проницаемостью. Если говорить другими словами — это просто маленькие частицы, и на стандартном оборудовании вы не можете провести весь комплекс исследований. Вам нужно другое оборудование, и я его в дальнейшем покажу. Что бы мы ни делали с технологиями – бажен очень разный. Сместившись в другой регион, вы получите другой бажен. И каждый раз мы будем несколько модифицировать технологии, каждый раз мы должны будем детально изучить тему, определить новые свойства", - отметил он в своем докладе "Центр исследования керна – центр формирования новых стандартов работы с информацией о баженовской свите".

В рамках круглого стола также выступил директор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников с докладом на тему "Цифровая платформа как инструмент создания эффективной системы взаимодействия партнеров".

Он отметил, что уникальность бажена заключается в том, что реализуется микросервисная среда, открытая для любого разработчика. "Такая микросервисная среда, основанная на современных подходах, позволяет сделать очень важную вещь: каждая команда работает независимо, но она делает свой вклад в общую копилку, при этом взаимодействие между вот такими вот отдельными пакетами унифицировано через шину приложений и шину данных и обеспечивает фактически непрерывное развитие программного обеспечения. Мы получаем продукт, который независим от санкционной политики, от ограничений, под которые мы попадаем по политическим и прочим причинам. То есть фактически все эти продукты мы можем использовать и развивать. Формирование единой системы кадровых ресурсов позволит достаточно просто обеспечивать коллаборацию при реализации разных проектов. Что в итоге даст такая цифровая платформа: импортозамещение, прозрачная разработка инновационных продуктов, уберизацию, развитие компетенции интеллектуального потенциала и единая среда реализации бизнес-инициатив", - сказал Андрей Мельников.

Генеральный директор ООО "Технологический центр "Бажен" Кирилл Стрижнев подчеркнул, что в 2014 году сформулировали задачи экспериментов, понимая, что той статистической базы данных, которая позволяет опередить текущие эмпирические зависимости между накопленной добычей и технологическими параметрами именно для баженовской свиты, не существует. "Поэтому основные требования, которые мы предъявляли для реализации эксперимента – это максимальная точность получаемых данных, минимальные инвестиции, насколько это возможно, и достоверность, - пояснил он. - Подводя итоги проделанной работы на сегодняшний день, можно отметить, что за последние три года мы построили 20 скважин информационного цикла, остается еще порядка десяти, мы планируем в течение 2020 года эту работу реализовать, а в середине 2021 года сможем подводить итоги. И, конечно же, нужно отметить, что проекты всесторонне поддерживаются государством".