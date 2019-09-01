ТНФ-2019: Дмитрий Кобылкин рассказал о перспективах развития газовой отрасли России

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Будущее газовой отрасли обсудили участники пленарного заседания на X Тюменском нефтегазовом форуме 18 сентября.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал, что мировая тенденция использования экологически безопасных источников энергии приведет к увеличению спроса на природный газ. За последние десять лет потребление "голубого топлива" уже выросло на 20%, к 2040 году вырастет не менее чем на 50% - такой прогноз дает международное энергетическое агентство.

Темпы потребления сжиженного природного газа (СПГ) в 3,5 раза выше, чем в целом газа, при этом количество стран-потребителей СПГ выросло более чем в два раза. К 2035 году мировой спрос на СПГ еще удвоится и составит около 600 млн тонн, основным потребителями станут азиатские и тихоокеанские регионы. В результате к 2035 году доля сжиженного природного газа в мировой торговле может вырасти до 51% от общего объема торговли газом.

"Россия уже сегодня - уверенный лидер на мировом газовом рынке и по запасам, и по добыче и экспорту. Запасы газа всех категорий - 73 триллиона кубических метров, по объемам добычи делим первую строчку с США. Если говорить об экспорте российского газа, кроме трубопроводного мы развиваем стратегический Северный морской путь. Эти два направления транспортировки не являются конкурентными и дополняют друг друга", - сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ.

В своем выступлении Дмитрий Кобылкин затронул и тему развития сланцевого газа в ряде стран, заверив, что при существующей мощной ресурсной базе Россия рассматривает альтернативу в виде сланца, газогидрата, метана и угольных пластов в самой долгосрочной перспективе. На Ямале разведаны серьезные запасы газа, которые готовятся к освоению, их потенциал огромен.

Кроме перспектив освоения природных ресурсов, глава Минприроды России заострил внимание участников форума на тенденции к сокращению СО2 и использовании углеродно-нейтральной энергии.

"Все больше компаний ищут способы уменьшить свой углеродный след и активно участвуют в проектах озеленения, повышения продуктивности почвы, очистки воздуха и воды, поддержания биоразнообразия. Такое стремление полностью соответствует задачам национального проекта "Экология", в котором на промышленный сектор приходится высокая доля социальной ответственности. Компенсационные меры позволяют поддерживать экономически выгодные проекты, на которых предприятия не могут избежать выбросов углекислого газа - на техническое переоснащение нужно время. Переход к низкоуглеродному энергетическому будущему требует целого ряда решений в глобальной мировой энергетической системе: от производства электроэнергии до промышленности и транспорта", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Министр подтвердил, что Россия является принципиальным сторонником создания экологически безопасного будущего планеты, и именно по этой причине просчитывается каждый шаг в развитии отраслей.

Дарья Казакова