Стратегию развития российской топливной энергетики обсудили эксперты ТНФ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Планы нефтегазодобывающих регионов и предприятий при возможном уменьшении спроса на углеводороды обсудили на стратегической сессии "Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений", которая прошла в рамках X Тюменского нефтегазового форума 18 сентября.

По прогнозам ОПЕК, глобальный спрос на нефть вырастет на 14,5 млн баррелей в сутки до 2040 года, при этом темпы замедлятся в сравнении с предыдущими 20 годами. В мировом масштабе на нефтяную отрасль также оказывают влияние сокращение запасов месторождений легкой нефти, увеличение доли возобновляемой энергетики и развитие цифровых технологий, что неизбежно приводит к трансформации сектора. Как изменится стратегия развития экономики энергетического сердца России, когда Эра нефти сменится на Эру Тесла, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В Сибири живут люди прагматичные. Мы не меняем вектор развития после прочтения очередного прогноза об изменении структуры энергоносителей и не стесняемся своей истории: нефтегазовый сектор является базовой нишей нашей экономики. Никогда не стеснялись выжимать из этого максимум экономического эффекта, и будем выжимать его с пользой для региона – с пользой для жителей и предприятий", – заявил он.

В 2019 году Тюменская область отпраздновала 75 лет со дня основания региона – его развитие и рассвет связаны с нефтегазовой сферой. Сегодня – это высокотехнологичная инновационная отрасль. Глава региона напомнил, что 80 % инвестиций поступает в Тюменскую область от нефтегазодобывающих предприятий, половину из них – от компании СИБУР, производство которой базируется близ Тобольска.

В среднесрочной перспективе нефтяным компаниям, чтобы оставаться успешными, необходимо модернизировать производство, внедряя современные технологии, а в долгосрочной перспективе - диверсифицировать производство. Управляющий директор и старший партнер BCG Эрик Будье высказал мнение, что мировая индустрия могла бы предусмотреть эти изменения. В России они произойдут примерно через 35 лет, поделился предположением спикер.

"Двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель будут конкурировать между собой. Если я прав, если цена на топливную энергетику упадет, то тогда начнутся существенные изменения, но это лишь один из сценариев. Эти перемены очень сложно предсказать", – отметил эксперт ТНФ-2019.

Регионам и странам с небольшим набором компетенций необходимо уже сейчас искать другие сферы роста экономики. В этом смысле у России накоплен прекрасный багаж компетенций, считает Эрик Будье.

Александр Моор убежден, что нефть и газ – это сфера, где внедрение инноваций в промышленность еще много лет будет сильным драйвером в развитии экономики нашего региона.

"Отвечая на вызовы времени и имея цель сделать Тюменскую область интеллектуальным центром страны, мы вместе с Ямалом и Югрой вошли в проект – создание Научно-образовательного центра. Я вижу в этом большой потенциал. Все, что связано с технологиями холодного мира – это тоже связано с вызовами будущего. Мы будем заниматься цифровизацией нефтегазовой отрасли, идем в трудноизвлекаемые запасы Севера. Уверен, нам удастся подвинуться в науке, и уже продавать не нефть и продукты нефтепереработки, а технологии. Задача амбициозная: кто-то скажет, что нам сложно будет конкурировать с американцами или китайцами, но если такие задачи не ставить, мы так и будем только догонять", – убежден глава Тюменской области.

Представитель законодательной власти, председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный отметил, что на сегодняшний день в России нет экономической модели, которая ответит вызовам трансформации. Он отметил, что законодательной базе страны часто приходится догонять потребности индустрии. В будущем необходимо развивать углеводородную переработку, считает он.

О мощностях нефтепереработки рассказал коллегам председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов. Он отметил, что при поддержке государства отрасль переработки заняла собственную нишу. Сегодня компания СИБУР – максимально клиентоориентирована. "Технологичность этого бизнеса другая – мы развиваем технологии под конкретные потребности. Мы продаем решение для нашего клиента", – пояснил эксперт.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На стратегической сессии свое видение будущего нефтегазовой промышленности смоделировали представители крупнейших мировых нефтяных компаний – "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ". Старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО "ЛУКОЙЛ" Азат Шамсуаров убежден, что российской индустрии необходимо стимулирование деятельности импортозамещения для российских компаний, чтобы устранить искусственное торможение технологического развития страны.

"У нас два миллиарда запасов нефти. "ЛУКОЙЛ" показывает высокие финансовые и технологические результаты. Мы благодарны тюменским специалистам, которые также вкладываются в этот результат", – дополнил он.

По его словам, темп роста демографии Земли не дает свидетельств того, что будет снижение роста спроса нефти. Он убежден, что черное золото не уступит нишу инновациям Тесла, но со временем нефтяная отрасль займет треть мировой энергетики, считает спикер.

Завершение Эры нефти – это вызов для отрасли, уверен директор по технологическому развитию ПАО "Газпром нефть", куратор деятельности НТЦ и технологического центра "Бажен" ПАО "Газпром нефть" Алексей Вашкевич. По его словам, компания заинтересована в развитии технологий и активно вкладывается в научные центры. Если прежде стратегия предприятия "2020" ставила задачи на увеличения количественных показателей, то следующая стратегия "2030" нацелена на улучшение качественных показателей, подчеркнул спикер.

Главной точкой столкновения спикеров стал нарастающая тенденция в Европе: развитые страны отказываются от моторов внутреннего сгорания, что поддерживается правительственными "разрушающими решениями" (дистракшн). Это может привести к снижению спроса на нефть.

"Нужно складывать все частицы мозаики, а не только говорить о правительственном дистракшне развитых стран. Почему мы должны с восторгом на него смотреть? Здесь должен быть комплексный подход. Сегодня четверть экономики нашей страны – это нефть и газ. Мы должны максимально использовать этот задел дешевой энергетики, понимая, что рентный доход будет падать", – считает заместитель министра Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.

Спикер подчеркнул, ведомство системно работает над стратегией развития энергетического комплекса страны совместно с Минфином.

Ирина Ромашкина