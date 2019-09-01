Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашения с "ТД Нефтесервис"

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Соглашения с обществом с ограниченной ответственностью "ТД Нефтесервис" подписало Агентство инфраструктурного развития Тюменской области в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Стороны договорились о возможности локализации проекта по строительству инновационного завода по производству готовых тампонажных смесей мощностью до 100 тыс. тонн в год на территории индустриального парка "Богандинский" в Тюменской области.

Документ был подписан в присутствии губернатора региона Александра Моора. По его словам, реализация на территории региона крупных проектов в сфере нефтегазового машиностроения и сервиса по-прежнему остается одним из приоритетных направлений инвестиционного развития. "Мы будем поддерживать такие проекты, позволяющие нам не только развивать экономику области, но и вносить существенный вклад в импортозамещение и рост несырьевого экспорта в нефтегазовом секторе. Для этого в Тюменской области есть широкий набор эффективных инструментов, одним из которых, безусловно, являются наши индустриальные парки", – подчеркнул Александр Моор.

"Реализация проекта рассчитана на два года, объем инвестиций составит около 120 миллионов рублей, на новом производстве будет создано 40 рабочих мест. Особенно хочу отметить, что проект инновационный, локализация таких проектов на территории региона это еще и стимул к внедрению новых технологий, обеспечивающих дальнейшее развитие Тюменской области", – прокомментировала событие генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

По словам генерального директора компании "ТД Нефтесервис" Антона Воронина, партнерство с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области создаст все условия для реализации проекта в максимально короткие сроки: "Предполагаем, что через два года продукция компании, произведенная на площадке парка "Богандинский", будет представлена клиентам, для этого мы и наши партнеры будем прилагать все необходимые усилия".