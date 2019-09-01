Екатерина Смирнова - победительница мини-тура в "Жемчужине Сибири"

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Екатерина Смирнова, выступающая за Тюменскую область и Республику Марий Эл, победила в мини-туре Всероссийских соревнований среди лыжников-гонщиков в "Жемчужине Сибири" под Тюменью.

Среди мужчин лидером мини-тура стал Андрей Ларьков из Татарстана, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В заключительный день спортсменки состязались в персьюте (кросс) на 5 км, мужчины - на 8 км.

Стартовый протокол был сформирован по итогам предыдущих двух соревновательных дней.

Протоколы соревнований можно изучить здесь.