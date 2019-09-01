Как действовать при получении звонка с угрозой теракта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как должны действовать должностные лица и сотрудники организаций при получении угроз террористического характера, напоминает Национальный антитеррористический комитет.

Чтобы помочь правоохранительным органам предотвратить преступление и разыскать злоумышленников, необходимо быть внимательным при телефонном разговоре, зафиксировать на бумаге и запомнить как можно больше деталей. Постарайтесь определить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос (громкий, тихий, низкий, высокий); темп речи (быстрый, медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект); манера речи (с издевкой, развязная, нецензурные выражения). Обратите внимание на звуковой фон - шум машины, железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, шум леса или воды. Зафиксируйте время начала и конца разговора.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет – сразу после него. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий, поставить в известность органы МВД. Полезно в это время будет получить ответы на следующие вопросы: куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования он выдвигает; выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц; на каких условиях они согласны отказаться от задуманного; как и когда с ними можно связаться; кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. В течение всего разговора сохраняйте терпение. Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте абонента. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.

При наличии в телефоне функции автоматического определителя номера запишите определившийся номер телефона, чтобы избежать его случайной утраты. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же примите меры по сохранению записи.