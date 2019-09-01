Всероссийский форум молодых лидеров "YouLead" впервые пройдет в Тюмени

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Всероссийский форум молодых лидеров "YouLead" впервые состоится в Тюмени 26-27 октября.

Как сообщают организаторы, "YouLead" — это уникальная образовательная платформа, благодаря которой каждый студент сможет развить свой лидерский потенциал, а также найти стимул к его реализации с помощью воркшопов, мастер-классов, сессий.

В программу форума входят: лекции от ведущих лидеров, пять мастер-классов, ярмарка вакансий, подарки и конкурсы. Форум построен на тезисе: "Слышу свой голос. Выбираю верность себе."

Организатор форума - AIESEC - крупнейшая молодежная организация, полностью управляемая студентами, которая делится лидерским опытом и предоставляет международные возможности студентам и недавним выпускникам в 126 странах мира.

Организацию создала в 1948 году группа людей, которые поставили перед собой цель развивать дружеские взаимоотношения между странами и народами. В России AIESEC существует 30 лет и за это время в нем успели поработать более 10 тыс. молодых людей.

Ежегодно по всему миру реализуется более 100 000 международных стажировок и проводится более 100 образовательных конференций для членов организации.

Подробнее об организации и ее возможностях можно узнать на сайте. Регистрация продлится до 22 октября.