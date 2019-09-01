Александр Моор: поправки в областной бюджет направлены на реализацию нацпроектов

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Внесенные в областной бюджет поправки направлены на успешную реализацию в регионе национальных проектов и достижение показателей, установленных майским указом президента России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами в перерыве заседания облдумы.

Депутаты приняли в первом и втором окончательном чтениях закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области на 2019 год, значительно увеличивающий доходы и расходы региональной казны.

Доходы областного бюджета на 2019 год выросли на 58 млрд 607 млн рублей, расходы - на 48 млрд 164 млн рублей. В результате общий объем доходов областного бюджета должен составить 201 млрд 432 млн рублей, общий объем расходов - 213 млрд 386 млн рублей.

Основным источником роста доходов региональной казны остается налог на прибыль, отметил заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

Что касается расходов бюджета - они по-прежнему направлены на развитие социальной сферы, реализацию национальных проектов, стимулирование экономического прогресса, господдержку промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

"В частности, на 822 миллиона рублей увеличены расходы на реализацию программы развития образования. Средства направят на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Почти на полтора миллиона рублей увеличены расходы на здравоохранение. Ассигнованы средства на капремонт и реконструкцию поликлиник и больниц, приобретение современного медицинского оборудования. На 500 миллионов рублей выросли расходы на социальную поддержку жителей региона", - отметил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

На 2 млрд рублей увеличены расходы на развитие жилищного строительства, в том числе - на переселение людей из аварийного жилья и на инженерную подготовку земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для возведения индивидуальных жилых домов.

Рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 4,5 млрд рублей. Средства будут направлены на строительств и реконструкцию объектов водоснабжения и теплоснабжения, а также на приобретение современной коммунальной техники.

На 831 млн рублей выросли расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, на 25 млрд рублей увеличены расходы на программу "Сотрудничество".

"Депутаты приняли большое количество поправок в областной бюджет. Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. Вот лишь несколько цифр. Будут приобретены 64 новых школьных автобуса и 17 автомашин скорой помощи. Полтора миллиарда рублей выделено на переселение людей из ветхого и аварийного жилья, почти миллиард рублей - на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей. Кроме того, 2,7 миллиарда рублей направлено на компенсацию затрат ресурсоснабжающих организаций, что позволяет сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это тоже мера социальной поддержки", - отметил Александр Моор.

В рамках программы развития транспортной инфраструктуры Тюмень получит 30 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, добавил глава региона.

Евгений Бабенко