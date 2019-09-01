Тюменцы получат подарки от художника Юрия Юдина за лучшие отзывы о его выставке

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Буклет и набор открыток с дарственной надписью тюменского художника Юрия Юдина, а также приглашение на посещение мастерской художника получат авторы лучших отзывов о выставке "Город детства. Ностальгия", которая работает в арт-салоне "На Никольской" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51).

Организаторы персональной выставки Заслуженного художника РФ Юрия Юдина предлагают горожанам принять участие в конкурсе на лучший отзыв после посещения экспозиции. Каждому желающему выдадут специальный флаер с отрывным талоном и регистрационным номером участника. Отзывы можно отправить по электронной почте: citylib-servis@yandex.ru или в письменном виде принести лично в центральную городскую библиотеку.

Организаторы предлагают еще один вариант для участия в конкурсе. Необходимо разместить свое мнение о выставке, прикрепив по желанию фотографию на фоне понравившихся картин, в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram с хэштегом #ГородДетстваОтзыв. Отзывы в любом виде принимаются до 20 октября.

Победителей будет выбирать сам автор – художник Юрий Юдин. Кроме того, среди всех, получивших флаер, проведут розыгрыш. Счастливчик, которого выберут случайным образом, получит набор открыток с репродукциями картин автора. Имена победителей опубликуют на официальном сайте централизованной городской библиотечной системы и на страницах соцсетей библиотечной системы.