  • 19 сентября 201919.09.2019четверг
  • USD64,4290
    EUR71,2391
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер южный

На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск обновили дорожное полотно

Экономика, 17:22 19 сентября 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru

88 км федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск защитили от износа. Дорожное полотно обновили возле Сургута, Куть-Яха, Пыть-Яха и Лемпино. На всех участках дорожники укрепили обочины и нанесли новую разметку, сообщается на сайте Уралуправтодора.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, повысить комфортность и безопасность движения, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление.

Периодическое обновление верхнего слоя защищает асфальт в сложных условиях уральского климата и приносит существенную экономию, отодвигая сроки капитального ремонта.

По оценкам специалистов, вовремя выполненные профилактические работы восстанавливают транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной одежды в полном объеме с продлением ресурса на несколько лет.

Всего в 2019 году в нормативное состояние приведут 121 км федеральной дороги, проходящих по территории Югры.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дорог , Уралуправтодор , федеральные трассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 19.09.2019Работодатели смогут протестировать соискателей на портале Роструда
17:22 19.09.2019На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск обновили дорожное полотно
16:49 19.09.2019Павел Завальный: Тюменская область - ориентир для других субъектов страны
16:16 19.09.2019"ЭнергоТехСервис" и INNIO подписали соглашение на открытии завода энергетического оборудования