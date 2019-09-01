На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск обновили дорожное полотно

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88 км федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск защитили от износа. Дорожное полотно обновили возле Сургута, Куть-Яха, Пыть-Яха и Лемпино. На всех участках дорожники укрепили обочины и нанесли новую разметку, сообщается на сайте Уралуправтодора.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, повысить комфортность и безопасность движения, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление.

Периодическое обновление верхнего слоя защищает асфальт в сложных условиях уральского климата и приносит существенную экономию, отодвигая сроки капитального ремонта.

По оценкам специалистов, вовремя выполненные профилактические работы восстанавливают транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной одежды в полном объеме с продлением ресурса на несколько лет.

Всего в 2019 году в нормативное состояние приведут 121 км федеральной дороги, проходящих по территории Югры.