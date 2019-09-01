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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Тобольске

Общество, 11:54 20 сентября 2019

СУ СК РФ по ТО | Фото: СУ СК РФ по ТО

Уголовное дело по факту обнаружения тела 38-летнего мужчины в Тобольске возбудили следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Тело мужчины обнаружили сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 19 сентября примерно в 15 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, до этого полицейские попросили спасателей оказать им содействие в поисках в реке Иртыш. "Пропавшего мужчину искали с восьми часов. Труп передали правоохранителям", — сказал Евгений Булкин.

Следователи обнаружили на теле признаки насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"По данным следствия, 14 сентября потерпевший, находившийся на рыбалке, перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции обнаружили на берегу вещи пропавшего, а позже было найдено тело погибшего", — рассказали в региональном следственном управлении.

Обстоятельства трагедии выясняются. Злоумышленника ищут. Расследование уголовного дела продолжается.

Инна Пахомова

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# следователи , убийство , уголовное дело

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