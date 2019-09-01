Вероника Ефремова стала ректором ТИУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вероника Ефремова официально вступила в должность ректора Тюменского индустриального университета 20 сентября 2019.

Приказ о ее назначении на должность ректора ТИУ сроком на пять лет подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Об этом 19 сентября объявили на пленарном заседании Тюменского нефтегазового форума, где ее поздравили с назначением. Напомним, что до назначения Вероника Ефремова исполняла обязанности ректора ТИУ.

Руководитель вуза заявила, что политика университета взяла курс на мультиподготовку и право выбора траектории развития студентов. В рамках ТНФ-2019 глава ТИУ подписала ряд соглашений с ведущими отраслевыми компаниями России.

Соглашение о сотрудничестве с "Бейкер Хьюз Россия" подтверждает намерения сторон о совместной реализации проекта "Академия Бейкер Хьюз" на площадке ТИУ.

Крупнейшая компания разработчик инженерного программного обеспечения ООО "РЦ "АСКОН-Урал" подписала с ТИУ соглашение об установлении и развитии долгосрочных партнерских отношений сотрудничества в области образования, науки и производственной деятельности.

ТИУ и Ассоциация нефтегазосервисных компаний скрепили подписями соглашение о взаимодействии, направленном на создание нефтепромышленного кластера в Тюменской области.

Также в рамках ТНФ-2019 Вероника Ефремова и доцент Высшей школы менеджмента и экономики Технологического университета Шарифа Мехран Сепехри подписали меморандум о взаимопонимании между вузами.

"Тюменский индустриальный университет берет на себя обязательство по выполнению всех национальных проектов и знает точно, каким будет инженер будущего. Инженер, способный конструировать нам городскую среду, обеспечивать нашим индустриальным партнерам прорывы технологического свойства. Мы забудем, что такое импортозамещение, как понятие, благодаря науке нашего вуза", — заявила Вероника Ефремова.

Вероника Ефремова – выпускница государственного университета имени А.М. Горького, кандидат экономических наук. Более 10 лет посвятила работе в ТИУ. Работала заместителем директора по учебной работе ИНиГ, заместителем директора по учебно-методической работе ИМиБ, а затем директором этого института, занимала должность начальника управления академического развития ТюмГНГУ, начальника управления по качеству ТИУ, проректора по образовательной деятельности. В 2017 году приказом Минобрнауки России была назначена исполняющей обязанности ректора.

Под руководством Вероники Ефремовой вуз укрепил позиции среди опорных университетов России, успешно реализует стратегические проекты программы развития университета, а также несколько трансформационных проектов, среди самых молодых – Высшая инженерная школа EG и индивидуальные образовательные траектории.

Эти годы ТИУ уверенно движется вверх по ступеням различных российских и международных рейтингов и занимает высокие позиции: в рейтинге вузов России "Национальное признание: лучшие вузы 2019", в рейтинге 100 лучших высших учебных заведений по версии Forbes, в Топ-50 направления "Технические, естественно-научные направления и точные науки" рейтингового агентства RAEХ.

По итогам Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" Тюменский индустриальный университет вошел в интервальную группу 901-1000 в мировом рейтинге и в интервальную группу 40-47 среди российских вузов.

Ирина Ромашкина