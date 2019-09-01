Цуканов: Тюмень можно приводить как пример для других регионов УФО

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Новый корпус тюменской школы №65 может стать примером для тиражирования в других субъектах Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов во время рабочей поездки в Тюмень 20 сентября.

Он вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрел здание школы по ул. Бориса Житкова, 1. Полпред посетил столовую, спортивные залы, учебные аудитории и рекреации для отдыха, пообщался с педагогами и родителями учеников.

Николай Цуканов уверен: нацпроект "Образование" - один из главных проектов, потому что без качественного образования сложно говорить о развитии регионов и страны.

"Тюмень можно приводить как пример. Это не просто школа - это научно-образовательный культурный центр. Такие школы нужно тиражировать по всем регионам округа. Понимаем, что не каждый регион может позволить себе построить такую школу, но нужно стремиться к этому. Думаю, что к этому разговору мы еще вернемся. Пока я подобной школы в нашем округе не видел", - признался полпред.

Он подчеркнул, что помимо школ и детских садов в Тюмени его впечатлили дороги и грамотно продуманная комплексная застройка микрорайонов.

"Последовательно строятся социальная инфраструктура, дороги, развязки, - так и должны выглядеть наши города, это то, о чем говорит президент. Надо строить не метр квадратный, а комфортную среду. Губернаторам нужно почаще приезжать друг к другу и перенимать все, что есть лучшего в округе", - выразил мнение Николай Цуканов.

Александр Моор поблагодарил полпреда за высокую оценку города и подтвердил, что к развитию территории в Тюменской области комплексно подходят уже много лет. Он заверил полномочного представителя президента в УФО, что для выполнения показателей национальных проектов в регионе делается все возможное.

"Мы действительно используем проекты с самым высоким стандартом качества, проверенные не только с точки зрения себестоимости строительства, но и с точки зрения внутренней логистики, удобства эксплуатации. Разработана большая программа строительства детских садов и школ. К примеру, для реализации целей нацпроекта по обеспечению детей в возрасте от полутора лет местами в дошкольных учреждениях только в Тюмени за три года нужно построить более 13 детских садов. У нас в заделе - большое количество объектов проектирования, все посчитано, остается только воплотить эти планы в жизнь", - рассказал губернатор.

Строительство школы по ул. Бориса Житкова началось осенью 2017 года и закончилось в июле 2019 года. В 2019-2020 учебном году здесь учатся 2 тыс. 400 ребят с 1 по 11 классы.

Общая площадь здания превышает 20 тыс. кв. м. Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

В школе разместились 70 учебных кабинетов, а также "НаукоЛаб", студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Предусмотрена расширенная зона ожидания в холле первого этажа.

Здание школы построено по тому же проекту, что и второй корпус гимназии №49 в Ямальском-2. Отличаются школы только цветом в оформлении экстерьера. Корпус соответствует требованиям доступности для маломобильных жителей: предусмотрены световые и звуковые маяки на входе, мнемосхемы в фойе, тактильно-контактные указатели, лифты, пандусы, световые тактильные наклейки на поручнях и санузлы на каждом этаже с кнопками вызова помощи.

На прилегающей к школе территории расположились различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.

Напомним, до 2024 года в Тюмени появятся еще 15 школ.

Дарья Казакова