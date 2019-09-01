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Цуканов и Моор посетили детский сад в одном из новых микрорайонов Тюмени

Политика, 16:38 20 сентября 2019

admtyumen.ru

Представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов находится с рабочим визитом в Тюмени 20 сентября.

Вместе с главой региона Александром Моором они посетили детский сад "Умка" (корпус №3 детского сада №60 Тюмени), который строится в рамках реализации национального проекта "Демография" и уже готовится принять первых воспитанников 23 сентября.

Полпред президента в УФО и губернатор осмотрели медицинский блок, ясельные группы для размещения детей до трех лет, шахматный холл и холл лего-конструирования, а также холл наноэкспедиции с оборудованием для экспериментов и интерактивной песочницей, музыкальный и физкультурный залы.

Заведующая детским садом Светлана Чистилова подчеркнула, что просторность холлов и коридоров позволяют регулярно использовать их для организации образовательной деятельности детей. На сегодняшний день в построенный корпус детсада в этом новом растущем микрорайоне областной столицы зачислено 684 воспитанника, в том числе 218 малышей в возрасте до трех лет.

В рамках национального проекта в 2019 году в Тюменской области запланирован ввод шести детских садов, пять из них – новые (в Тюмени в районах Лесобаза, Ямальский-2, Ожогина, городе Тобольске и селе Исетское), и один детский сад в здании на ул. Мурманской в Тюмени, который сможет принимать ребятишек с двух месяцев.

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# Александр Моор , национальный проект Демография , Николай Цуканов

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