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ФК "Тюмень" встретится в Новотроицке с "Ностой"

Спорт, 10:11 21 сентября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Игроки ФК "Тюмень" проведут заключительный матч первого круга ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 21 сентября в Новотроицке. Тюменцы встретятся с местной "Ностой", сообщает пресс-служба клуба.

Тюменские футболисты второй раз в текущем сезоне гостят в Оренбургской области. Летом тюменцы в 1/64 финала ОЛИМП-Кубка России обыграли "Носту" со счетом 1:0. Автором гола тогда стал Артур Газданов.

"Носта" в этом первенстве страны дома еще не побеждала – все пять матчей в Новотроицке завершались с разными счетами. Тюменцы в гостях, в основном, играют вничью. С мирным результатом завершились три последних матча сибиряков.

Матч на новотроицком стадионе "Металлург" состоится в 16 часов по тюменскому времени.

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# Оренбургская область , ФК "Тюмень" , футбол

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