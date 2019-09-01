ФК "Тюмень" встретится в Новотроицке с "Ностой"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Игроки ФК "Тюмень" проведут заключительный матч первого круга ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ 21 сентября в Новотроицке. Тюменцы встретятся с местной "Ностой", сообщает пресс-служба клуба.

Тюменские футболисты второй раз в текущем сезоне гостят в Оренбургской области. Летом тюменцы в 1/64 финала ОЛИМП-Кубка России обыграли "Носту" со счетом 1:0. Автором гола тогда стал Артур Газданов.

"Носта" в этом первенстве страны дома еще не побеждала – все пять матчей в Новотроицке завершались с разными счетами. Тюменцы в гостях, в основном, играют вничью. С мирным результатом завершились три последних матча сибиряков.

Матч на новотроицком стадионе "Металлург" состоится в 16 часов по тюменскому времени.