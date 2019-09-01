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Тюменские росгвардейцы - призеры чемпионата по самбо

Спорт, 13:01 21 сентября 2019

Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

Чемпионат Уральского округа Росгвардии по самбо состоялся в Екатеринбурге. 72 спортсмена в составе 10 команд состязались в девяти весовых категориях. В команду Тюменской области вошли два мастера спорта и пять спортсменов-перворазрядников, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В общекомандном зачете на вершину пьедестала поднялись самбисты калиновского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов. Серебро завоевали спортсмены 93-й ордена Красной Звезды дивизии. На третьей строчке турнирной таблицы – борцы Росгвардии по Тюменской области.

Другие члены команды Тюменской области стали призерами чемпионата в разных весовых категориях. До 52 кг II место – прапорщик Анатолий Егоров, до 62 кг III место – прапорщик полиции Владимир Кузьмин, до 74 кг III место – сержант полиции Юрий Федорченко, до 100 кг III место – младший лейтенант полиции Илья Рахматуллин.

На церемонии закрытия чемпионата кубки, медали и грамоты победителям вручили врио первого заместителя командующего Уральским округом полковник Александр Мажуга и заместитель командира Калиновского соединения полковник Денис Горохов.

Призерам чемпионата будут присвоены спортивные разряды, а сильнейшие спортсмены в составе сборной округа отправятся на всероссийский чемпионат Росгвардии, который пройдет 25 и 27 сентября в Балашихе.

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# Екатеринбург , Росгвардия , самбо

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