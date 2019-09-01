Пьяный автомойщик угнал две иномарки за ночь в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

36-летнего автомойщика, подозреваемого в угоне Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser, задержали тюменские полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

В дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России поступил звонок от владельца дорогой иномарки, который сообщил о том, что у него угнали машину.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Стражи порядка установили, что ночью автомойщик одного из комплексов по ул. Молодежной находился на рабочем месте, будучи нетрезвым. Воспользовавшись ключами, оставленными владельцем иномарки на автомойке, он угнал Toyota Land Cruiser. На машине он попал в ДПТ. Автомобиль оставил на месте аварии. После злоумышленник вернулся на работу и угнал Mercedes Benz.

"По поступившей информации стражи правопорядка остановили водителя на угнанном авто на улице Барнаульской. Хозяину второго автомобиля ущерб нанесен не был. Доставленный в отдел полиции 36-летний автомойщик пояснил, что хотел покататься по ночному городу на дорогих иномарках", — рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автотранспортом". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.