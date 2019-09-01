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Губернатор Югры назвала имя своего нового заместителя

Политика, 12:08 23 сентября 2019

sitv.ru

Александр Тиртока назначен на пост заместителя губернатора Югры. Соответствующее распоряжение подписала Наталья Комарова.

Тиртока приступил к исполнению обязанностей 23 сентября, он будет курировать реализацию приоритетных региональных проектов, в частности, проект "Создание современной городской среды".

С 1986 года по 2019 годы Александр Александрович Тиртока проходил службу в подразделениях МЧС России. С 2005 по 2018 годы возглавлял управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Генерал-майор внутренней службы, за достигнутые успехи и высокие результаты в служебной деятельности награжден государственными, ведомственными и окружными наградами.

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